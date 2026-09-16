Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоандреевки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российское военное ведомство опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новоандреевка Запорожской области подразделениями 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр".
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