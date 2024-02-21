В Челябинской области планируют отремонтировать более 611 км дорог в 2024 году

В Челябинской области 23,1 млрд рублей в 2023 году направили на финансирование дорожных работ. Об этом на заседании комитета заксобрания по строительной политике и ЖКХ доложил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев, передаёт URA.