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В Челябинской области планируют отремонтировать более 611 км дорог в 2024 году

В Челябинской области планируют отремонтировать более 611 км дорог в 2024 году

В Челябинской области 23,1 млрд рублей в 2023 году направили на финансирование дорожных работ. Об этом на заседании комитета заксобрания по строительной политике и ЖКХ доложил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев, передаёт URA.

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