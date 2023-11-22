На оперативном совещании Следкома России по резонансным делам дважды рассматривалась Астраханская область

В связи с массовым отравлением наркотиками и обрушением дома в Астрахани. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в режиме видеоконференц-связи оперативное совещание по последним резонансным событиям, произошедшим в стране.
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