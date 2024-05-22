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Газета Коммуна

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Отчёт о результатах деятельности АУК ВО «ИКЦ «Дворцовый комплекс Ольденбургских» и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2023 год

Отчёт о результатах деятельности АУК ВО «ИКЦ «Дворцовый комплекс Ольденбургских» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2023 год размещается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.

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