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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиссон об 1:0 с «Борнмутом»: «Иногда у вратарей больших клубов мало работы, но нужно быть готовым к тому самому сэйву. Рад помочь команде, но нужно отметить и защитников»

Вратарь « Ливерпуля » Алиссон высказался о матче с « Борнмутом » (1:0) в 5-м туре АПЛ . Бразилец сохранил ворота сухими в 3-м матче Премьер-лиги подряд.

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