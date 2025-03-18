Царьград Коллаж Царьграда История с нападением на муниципального депутата мигрантов с ножами приобрела неожиданный и ещё более скандальный оборот.
"Если после этого скандалища не полетят погоны - дно пробито": Депутат заявил о неожиданном повороте в деле о нападении мигрантов в Самаре
Комментарии
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Вячеслав Васильев
Лучше бы он трахнул всё отделение,всё равно диаспора оплатила услуги.А как там ,морально или физически их имеют,пох.Может и сексуслугами занимаются менты;деньги то не пахнут)))
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2 час.
Юрий Вахрушев
Насколько же омерзительны энти Самарские правоохранители всех мастей... Да там же государство в государстве... государство черножопых в Государстве Российском... И когда же будет отмена вышки.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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1 час.
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