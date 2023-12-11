Глава СВР заявил, что на Западе ищут замену Зеленскому

Среди возможных преемников называют главнокомандующего ВСУ.фото: kremlin.ru--> На Западе высокопоставленные чиновники всё чаще стали обсуждать необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского.
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