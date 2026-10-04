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Нижегородская правда

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Михаил Назаров добыл золотые медали на чемпионате России по прыжкам с трамплина

Михаил Назаров добыл золотые медали на чемпионате России по прыжкам с трамплина

Нижегородец выиграл два личных вида программы и помог победить сборной нашей области. В селе Эсто-Садок (Сочи) Михаил Назаров – подопечный Александра Корнилова – сначала был лучшим на лыжном трамплине К‑95.

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