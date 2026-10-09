Москва готова помочь Тегерану урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом Владимир Путин сообщил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану.
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