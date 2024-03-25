Правительству Москвы передадут полномочия по управлению центром "Сколково"

Александр Кряжев/РИА Новости Министерство финансов подготовило поправки к закону «Об инновационном центре «Сколково», которые предполагают передачу правительству Москвы полномочий по обеспечению инфраструктуры территории центра.
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