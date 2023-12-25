В МГУ начали противоэпидемические мероприятия из-за кори у студента

В МГУ начали проводить противоэпидемические мероприятия из-за случая кори у студента. Специалисты Роспотребнадзора выдали предписание руководству университета провести комплекс противоэпидемических мероприятий в корпусе, где учится заболевший.
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