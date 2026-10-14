Поисковая система "Яндекса" "Алиса" сама предоставляет список своих ключевых объектов, указав их географическое расположение "украинскому оператору БПЛА".
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