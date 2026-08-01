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Аргументы недели

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Полное солнечное затмение 12 августа 2026 года станет главным астрономическим событием лета

Полное солнечное затмение 12 августа 2026 года станет главным астрономическим событием лета

Полное солнечное затмение возникает, когда Луна проходит между Землёй и Солнцем и целиком закрывает его яркую поверхность.

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