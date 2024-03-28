Екатеринбурженка попала в список самых красивых стюардесс России. Фото

Анастасия Перетыкина из Екатеринбурга стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс». Последние семь лет девушка работает в «Уральских авиалиниях», из которых три года она занимает должность старшего бортпроводника.
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