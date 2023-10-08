Боевое крыло ХАМАС сообщило об ударе 100 ракетами по городу Сдерот

Более 100 ракет по израильскому городу Сдерот выпустила в ответ на бомбардировку Израилем убежищ группировка «Бригады Изэддина аль-Кассема» (боевое крыло палестинского движения ХАМАС) 8 октября, сообщается в Telegram-канале группировки.
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