В Великобритании хотят составить конкуренцию РФ на рынке ядерного топлива

Великобритания планирует начать производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива для того, чтобы вытеснить Россию с мировых энергетических рынков, заявила глава Минэнерго Соединённого Королевства Клэр Кутиньо.
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