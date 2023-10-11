Самыми популярными у россиян стали песни Anna Asti и группы «Король и шут»

Этой осенью самыми популярными музыкальными композициями среди россиян стали треки певицы Anna Asti и группы «Король и шут», вновь оказавшейся в тренде на фоне успеха одноименного биографического сериала.
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