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В Конго снова всё плохо - Руанда переходит в наступление

В Конго снова всё плохо - Руанда переходит в наступление

В Конго снова всё плохо - Руанда переходит в наступление Опасное соседство… с маленькой Руандой В конце января возобновился военный конфликт ДР Конго с соседней миниатюрной Руандой: её территория составляет лишь около 28 тыс.

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