В Конго снова всё плохо - Руанда переходит в наступление Опасное соседство… с маленькой Руандой В конце января возобновился военный конфликт ДР Конго с соседней миниатюрной Руандой: её территория составляет лишь около 28 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии