По данным Bloomberg, среди потенциальных инвесторов китайской компании — производитель аккумуляторов CATL и владелец WeChat Tencent Китайская ИИ-компания DeepSeek привлекла около $15 млрд, или 100 млрд юаней, сообщает Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым