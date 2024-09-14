⚡️⚡️🇺🇦🇺🇸Противник лишился еще одного танка М1А1 Abrams, где-то на фронте 💥 📌На текущий момент у ВСУ осталось менее 20 американских танков.
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⚡️⚡️🇺🇦🇺🇸Противник лишился еще одного танка М1А1 Abrams, где-то на фронте 💥 📌На текущий момент у ВСУ осталось менее 20 американских танков.
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