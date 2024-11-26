Нарышкин выразил надежду, что попытки цветной революции в Грузии провалятся

Москва надеется, что попытки западной стороны организовать в Грузии цветную революцию провалятся. Соответствующее заявление сделал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, информирует ТАСС.
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