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Нарышкин выразил надежду, что попытки цветной революции в Грузии провалятся

Нарышкин выразил надежду, что попытки цветной революции в Грузии провалятся

Москва надеется, что попытки западной стороны организовать в Грузии цветную революцию провалятся. Соответствующее заявление сделал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, информирует ТАСС.

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