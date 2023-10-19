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В США отвергли призыв ООН к прекращению огня на Ближнем Востоке

В США отвергли призыв ООН к прекращению огня на Ближнем Востоке

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэттью Миллер сообщил о том, что Вашингтон отвергает призыв генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша к остановке боевых действий на Ближнем Востоке.

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