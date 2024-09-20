Ученые выяснили, почему кошки бьются током

Любой, кто гладил кошку достаточно долго или натирал воздушный шарик о голову, знает, что такое трение создает статическое электричество, способное поднимать волоски и производить чувствительные удары током.
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