Наши сограждане тоже участвуют в денежной поддержке боевиков в Сирии, в первую очередь вчерашние мигранты, получившие российские паспорта. Особенной популярностью пользуются донаты за отрезание головы пленному солдату сирийской армии

Игорь Максаков

Вы правы! Пока наше ворьё делает на этом деньги, коренные народы будут исчезать с карты России. Всё наше ворьё сделает для всех, лишь бы своим ничего не дать. Сколько вывозят денег, сколько идёт на их обучение, сколько на выдворение и это потому, что на всём этом бардаке группа (организованная) делает для себя деньги, на которые потом на пляжах тёплых южных морей чесать чесалкой спину и в жопе!