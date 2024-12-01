Театр абсурда
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Театр абсурда

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Наши сограждане тоже участвуют в денежной поддержке боевиков в Сирии, в первую очередь вчерашние мигранты, получившие российские паспорта. Особенной популярностью пользуются донаты за отрезание головы пленному солдату сирийской армии

Наши сограждане тоже участвуют в денежной поддержке боевиков в Сирии, в первую очередь вчерашние мигранты, получившие российские паспорта. Особенной популярностью пользуются донаты за отрезание головы пленному солдату сирийской армии

Азербайджанская диаспора будет учить русскому языку своих земляков – но за счёт России   Учить азербайджанских мигрантов русскому языку будут азербайджанцы.

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Комментарии
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АЦ
Александр Цапенко
Жуйте сопли, уважаемые!...
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16 час.
Игорь Максаков
Вы правы! Пока наше ворьё делает на этом деньги, коренные народы будут исчезать с карты России. Всё наше ворьё сделает для всех, лишь бы своим ничего не дать. Сколько вывозят денег, сколько идёт на их обучение, сколько на выдворение и это потому, что на всём этом бардаке группа (организованная) делает для себя деньги, на которые потом на пляжах тёплых южных морей чесать чесалкой спину и в жопе!
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15 час.
Андрей
Опять диаспоры! Когда же Госдума примет закон, который относит все диаспоры к экстремистким организациям!
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9 час.

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