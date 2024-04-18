ВС РФ ударили по артиллерии ВСУ

Рассказал о ситуации РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, речь про удар по расположению артиллерии войск Украины на окраине города, откуда ВСУ обстреливали Каховку.
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