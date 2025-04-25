Подавленные эмоции и стресс: какова психосоматика кисты яичника

Сегодня уже никто не удивляется фразе: «Все болезни — от нервов». Психосоматика, наука, исследующая влияние эмоций и психического состояния на здоровье тела, давно доказала: непрожитые чувства, подавленные эмоции и постоянный стресс — прямой путь к хроническим заболеваниям.