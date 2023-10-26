Фигуранту первого в РФ дела о помощи ВСУ через криптовалюту продлили арест

Жителю Хабаровского края Александру Вечирко продлили арест на три месяца — ранее он стал фигурантом первого в истории России уголовного дела о госизмене в виде финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) через криптовалюту.
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