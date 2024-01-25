Суд в РФ обязал Google вернуть 2ГИС в магазин приложений

Столичный Арбитражный суд принял решение об удовлетворении поданного предприятием «ДубльГИС» иска, в соответствии с которым удаление приложения из Google Play оказалось признано противоречащим законодательству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии