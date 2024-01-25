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Суд в РФ обязал Google вернуть 2ГИС в магазин приложений

Суд в РФ обязал Google вернуть 2ГИС в магазин приложений

Столичный Арбитражный суд принял решение об удовлетворении поданного предприятием «ДубльГИС» иска, в соответствии с которым удаление приложения из Google Play оказалось признано противоречащим законодательству.

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