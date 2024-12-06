Отказ госсекретаря США от контактов с Россией назвали бессовестным

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom напомнил главе Госдепартамента Энтони Бликену о контактах с Россией после его критики высказываний глава МИД РФ Сергея Лаврова в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).