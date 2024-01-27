Дженсон Баттон: Не знаю, как буду называть Visa Cash App RB в трансляциях

Дженсон Баттон: Не знаю, как буду называть Visa Cash App RB в трансляцияхGetty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о новом наименовании младшей команды Red Bull и признался, что не пока определился, как будет называть экс-AlphaTauri в эфире.