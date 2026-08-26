Проблема Запада заключается в том, что он, заведомо зная, что не может изменить положение дел на фронте в пользу Украины, каждый раз предлагает России различные варианты заморозки конфликта – фактически, аналог «бредовых» Минских соглашений.
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