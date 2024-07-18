Вырастут несчастными и одинокими: имена детей у которых нет ангелов-хранителей Юлия ЧелкановаИсследования показывают, что у детей с определенными именами отсутствуют ангелы-хранители, что может оказать негативное влияние на их судьбу, делая ее более несчастной и одинокой.