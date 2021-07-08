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Российский МИД предупредил о провокациях Запада перед выборами в Госдуму

Российский МИД предупредил о провокациях Запада перед выборами в Госдуму

Парламентские выборы могут стать очередным поводом для вмешательства западных стран во внутренние дела России.

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Андрей Викторов
Вообще то вмешательство во внутренние дела суверенного государства, согласно норм международного права, вполне можно расценивать как акр агрессии и посягательство на суверенитет страны. В соответствии с доктриной национальной безопасности РФ в отношении агрессора может быть применено оружие и вооружение, включая ядерное. Надо ознакомить "партнеров" с такой возможностью. При чем ознакомить не руководство стран НАТО, а население этих стран. Так будет намного убедительней.

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