В Челябинской области ограничили проезд по мосту через Трамшак на М-5

По мосту через реку Трамшак в Ашинском районе введено реверсивное движение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на 1561 километре трассы М-5 «Урал» (мост через реку Трамшак) начаты дорожные работы.