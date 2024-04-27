В Челябинской области ограничили проезд по мосту через Трамшак на М-5

По мосту через реку Трамшак в Ашинском районе введено реверсивное движение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на 1561 километре трассы М-5 «Урал» (мост через реку Трамшак) начаты дорожные работы.
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