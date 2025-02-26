В небе над Рязанью сфотографировали радужное гало

Утреннее февральское гало было достаточно яркой расцветки и немного напоминало частичку радуги. Принцип образования у таких явления схожий: лучи солнца преломляются в капельках воды - или, что часто бывает зимой, в мельчайших кристалликах льда.
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