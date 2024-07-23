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Украинка предложила изымать и продавать недвижимость России в Берлине

Украинка предложила изымать и продавать недвижимость России в Берлине

Региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества России в Берлине для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине.

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