Украинка предложила изымать и продавать недвижимость России в Берлине

Региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества России в Берлине для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине.
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