"Все в блоке теперь?": что происходит в крупном районе города, волнуются люди

Жителей Большого камня взволновала ситуация, которая происходит в крупном районе города. Дело в том, что водитель припарковал свой автомобиль вдоль тротуара таким образом, что проехать становится практически невозможным.
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