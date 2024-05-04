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Донован Митчелл: «Уверен, «Кливленд» достойно покажет себя в седьмом матче»

В шестой встрече защитник набрал 50 очков, но «Мэджик» победили 103:96 и перевели серию в решающую игру.

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