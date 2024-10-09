Мигрантский скотомогильник на берегу Тулы проверило новосибирское Минприроды

С жалобами на трупы животных обратились жители улицы ТульскойМинприроды Новосибирской области отреагировало на жалобы жителей улицы Тульской областного центра и провело обследование территории, прилегающей к жилым домам, на которой мигранты устроили свалку отходов с фермы.
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