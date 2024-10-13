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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воспитанник «Атлетико» Мартинес о Симеоне: «Многих тошнило после его нагрузок. У него все работали на максимуме» 

В настоящее время 29-летний воспитанник мадридского клуба выступает за хабаровский СКА. — Я провел всего лишь одну предсезонную подготовку с основным составом «Атлетико» и могу сказать, что это была лучшая предсезонка в моей жизни.

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