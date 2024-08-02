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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симона Байлс о рекордных титулах: «Для меня это имеет огромное значение. Андраде заставила меня напрячься и показать себя с лучшей стороны»

На Играх-2024 в Париже американка стала третьей в истории олимпийской чемпионкой, выигравшей два золота в личном многоборье.

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