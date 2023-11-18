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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малик Монк эффектно поставил сверху с сопротивлением Зака Коллинза

Малик Монк эффектно поставил сверху с сопротивлением Зака Коллинза

Защитник «Сакраменто» Малик Монк исполнил эффектный данк во время матча с «Сан-Антонио» (129:120). Монк ворвался под кольцо и поставил сверху с сопротивлением бигмена «Сперс» Зака Коллинза.

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