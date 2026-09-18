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РИА Новый день

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Дети ушли на дистант в дни выборов

Дети ушли на дистант в дни выборов

В дни выборов, 18 и 19 сентября, школы Свердловской области перешли на дистант. Для многих учеников организовали «Дни здоровья» в парках, другие отправились в кино или музеи.

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