ВОЗ признала Египет свободной от малярии страной

Египет стал третьей страной в регионе Восточного Средиземноморья, которая получила сертификат. Ранее от малярии избавились Объединенные Арабские Эмираты и Марокко<strong>Всемирная организация здравоохранения сертифицировала Египет как свободную от малярии страну, <a href="https://www.
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