Бензин вчера, сегодня, завтра: история главного топлива XX века и его перспективы в XXI столетии

Каждый день миллионы водителей останавливаются на заправке и задают себе один и тот же вопрос: что залить в бак? Чем на самом деле отличаются марки бензина, можно ли лить 92 вместо 95 и к чему приводит смешивание? За цифрами на колонке стоит не только современная химия, но и долгая история.