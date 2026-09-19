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Бензин вчера, сегодня, завтра: история главного топлива XX века и его перспективы в XXI столетии

Бензин вчера, сегодня, завтра: история главного топлива XX века и его перспективы в XXI столетии

Каждый день миллионы водителей останавливаются на заправке и задают себе один и тот же вопрос: что залить в бак? Чем на самом деле отличаются марки бензина, можно ли лить 92 вместо 95 и к чему приводит смешивание? За цифрами на колонке стоит не только современная химия, но и долгая история.

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