Плющев: Мозякин проявил себя тогда, когда уровень команд в КХЛ был выше

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о нападающем московского «Динамо» Никите Гусеве, который побил бомбардирский рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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