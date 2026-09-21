Песков не стал отвечать на вопрос, должен ли Володин сохранить поста спикера ГД

В Кремле не будут комментировать вопрос о том, кто займет пост спикера Госдумы нового созыва. Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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