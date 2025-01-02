Ялта в Новый год

Традиционно в новогодние дни приморский променад курортного города стал фестивалем шашлыка. Фотографии с набережной опубликовала глава администрации Ялты Янина Павленко, прокомментировав коллаж словами «Новый год в Ялте».
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