Врач Еременко пояснил, почему отказ от соли в жару может закончиться обмороком

Летом многие ограничивают потребление соли, чтобы избежать отёков. Однако это может привести к дефициту натрия, особенно в жару, предупредил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Иван Еременко в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».