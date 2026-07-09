Врач Еременко пояснил, почему отказ от соли в жару может закончиться обмороком

Летом многие ограничивают потребление соли, чтобы избежать отёков. Однако это может привести к дефициту натрия, особенно в жару, предупредил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Иван Еременко в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
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