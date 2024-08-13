Депутат Хамзаев предложил запретить детское шампанское

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что собирается обратиться в Правительство с просьбой предложить механизм запрета детского шампанского в России, так как оно, по его мнению, пропагандирует употребление алкоголя среди детей.
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