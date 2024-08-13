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Депутат Хамзаев предложил запретить детское шампанское

Депутат Хамзаев предложил запретить детское шампанское

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что собирается обратиться в Правительство с просьбой предложить механизм запрета детского шампанского в России, так как оно, по его мнению, пропагандирует употребление алкоголя среди детей.

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Комментарии
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Владислав Ильмер
Я бы тоже запретил. Но совсем подругой причине. Безалкогольное шампанское содержит такое количество сахара, что жестоко ломает весь организм. Мне кажется для детей обычное сухое шампанское менее вредно.
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22 час.

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